Il presidente della Virtus Entella (serie B), Antonio Gozzi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho pensato di prendere un altro club? Mai. Siamo di Chiavari, mi emoziono di più quando entro al Comunale che a Marassi, il mio territorio è questo. Sono irredentista del Tigullio, che - non fraintendetemi - può diventare un quartiere di Milano. Le aziende hanno capito che si può fare lo smart working, basta un giorno alla settimana per ridurre l'inquinamento e chi ha casa qui, una volta terminati i collegamenti, potrebbe vivere molto meglio".