Nella Primavera dellabrilla la stellina di Felice, 19 anni e tanto talento da mettere in mostra. Recentemente il direttore sportivo Carlo Osti ha citato proprio il fantasista palermitano come possibile vice Ramirez, ma i dieci gol messi a segno nel campionato con i giovani blucerchiati avevano già acceso i riflettori sul talento doriano. "Questo virus è stato un fulmine a ciel sereno, ha cambiato il mondo, non solo il calcio. Da ogni aspetto negativo però cerco sempre di trarre qualcosa di positivo." ha detto D'Amico a Il Secolo XIX. "Se la Serie A dovesse ricominciare con le cinque sostituzioni e tante gare da disputare in poche settimane, per tutti i giovani come me potrebbe crearsi la possibilità di mettersi a disposizione dell'allenatore dei grandi".In che ruolo? Ala o trequartista? "Io amo giocare a pallone, gioco dove serve. Sono fatto così, devo servire la squadra per essere in pace. Poi, in base alle mie caratteristiche, mi piace giocare a. In passato ho giocato anche esterno a sinistra, anche mezz'ala, però se dovessi scegliere direi trequartista"D'Amico si è ambientato subito bene in blucerchiato: "Quando sono venuto alla Samp mi sono trovato bene fin da subito, grazie a questa società sono cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, in estate ho svolto anche parte del ritiro con mister Di Francesco e ho disputato alcuni spezzoni delle amichevoli.".A Genova D'Amico ha trovato un altro palermitano 'doc', ossia La Gumina: " 'Nino' è sempre stato un modello per me, uno dei pochi palermitani che gioca nel calcio professionistico. Ci parlo sempre, mi dà consigli e lo ascolto., un po' anche per il carattere di quando era un ragazzo come me (ride). Poi, arrivando qui alla Samp, ho sentito talmente parlare di lui e del suo potenziale tecnico e di fantasia che sono andato a rivedermi i filmati: incredibile!""Le opportunità uno se le crea giocando, è il campo che ti promuove o ti rimanda o ti boccia" conclude. ", come mio padre e il mio procuratore"