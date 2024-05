Sampdoria, senti il ds dell'Inter: 'Esposito piace al Genoa'

42 minuti fa



L'attaccante della Sampdoria Sebastiano Esposito, vero gioiello della formazione blucerchiata di Andrea Pirlo, sta colpendo tutti a Genova. Anche i... 'cugini' del Genoa. Parola di PIero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, attuale proprietaria del cartellino del giocatore. Il dirigente, in un'intervista rilasciata a Libero, ha parlato proprio della punta doriana, 6 gol e 6 assist in 21 partite di Serie B, rivelando il retroscena.



"E' un giocatore sicuramente di qualità. L’unica cosa che posso confermare è che piace all’Inter. Ma piace anche al Genoa, che l’ha individuato e anche ad altre squadre" ha detto Ausilio. Ovviamente, in caso di eventuale promozione in Serie A, anche la Samp punterebbe a riconfermare Esposito, che si trova molto bene a Genova e ha creato grande feeling con i tifosi. Ausilio ha poi aggiunto: "Ma in questo momento noi in quel reparto siamo a posto così. Abbiamo Arnautovic ancora sotto contratto, per Sanchez non si può dire che non ci sia la possibilità di andare avanti anche con lui. Poi abbiamo dei giocatori in prestito, che stanno facendo benissimo, come Satriano in Francia che fa parlare di sé, Oristanio a Cagliari, Carboni a Monza, Pio Esposito allo Spezia, Sebastiano Esposito alla Samp che ha fatto un bellissimo gol nell’ultima giornata di campionato…noi dobbiamo valutare con calma e serenamente anche queste cose qua. Dopo un po’ di vacanza valuteremo tutto".