Il futuro di Mikkel Damsgaard, centrocampista del Nordsjaelland ma già acquistato a gennaio dalla Sampdoria, sarà logicamente in Italia. Non è ancora chiaro, però, quando il talentuoso danese raggiungerà i nuovi compagni, se al termine dell'attuale stagione oppure già da luglio.



Anche l'attuale allenatore di Damsgaard, Flemming Pedersen, ha preso in considerazione questa possibilità: "​La nostra squadra è abbastanza forte da puntare al terzo posto, anche se Mikkel Damsgaard partisse per l’Italia all’inizio di luglio. È una cosa realistica" ha commentato con il sito ufficiale della sua società.