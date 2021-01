Parallelamente all'operazione Torregrossa, c'è un altro movimento di mercato che sta tenendo impegnata la. E' quello che dovrebbe portare il centravanti Antoninolontano da Genova, presumibilmente al Pescara. La trattativa, però, è piuttosto complessa, a causa della difficile situazione del cartellino di La Gumina. Qualcuno aveva raccontato di una promessa fatta da Ferrero al collegaper cedere al Pescara il giocatore, anticipando il riscatto dall'Empoli a gennaio. La promessa però non sembra risultare al patron biancoazzurro: "Lo avevamo chiesto già in estate e c’era il problema del riscatto obbligato a febbraio da parte della Samp, che dovrebbe anticiparlo" ha detto a Rete 8. Sebastiani ha poi concluso così: "altrimenti sarebbe stato un profilo giusto per noi già da questa estate".