Un giocatore trasformato da questa Serie B è il centrocampista Ronaldo Vieira, passato da impacciata e timida riserva a vero e proprio perno del reparto mediano della Sampdoria. Il calciatore inglese sta anche indossando la fascia da capitano dei blucerchiati, e questo sembra caricarlo ulteriormente di responsabilità: "Tutta la squadra sta lavorando bene e di conseguenza i risultati arrivano. Non dipende solo dal mio rientro. Mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo con la fascia di capitano al braccio" ha detto a Sky Sport.



Adesso, quale traguardo c'è per la Samp? "L’obiettivo è sempre stato quello di provare a tornare subito in Serie A in qualsiasi modo. L’inizio non è stato quello che ci aspettavamo, ma non molleremo nonostante sia oggettivamente dura».