Da capitano della Sampdoria, con un rinnovo ormai alle porte, a possibile partente: è la strana storia di Karol Linetty, centrocampista blucerchiato che ha il contratto in scadenza nel 2021 e che potrebbe anche non trovare il prolungamento con la Samp.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX manca ancora l'accordo sul nuovo ingaggio, e tra le parti sussisterebbe ancora una certa distanza. La trattativa sarebbe momentaneamente arenata, e se non si dovesse arrivare ad un'intesa, Linetty potrebbe anche essere sacrificato in estate come possibile plusvalenza per il Doria, salutando con un anno di anticipo Genova e la Samp.