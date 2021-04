Sarà una settimana cruciale in casa Sampdoria per il rinnovo di Claudio Ranieri. Nei prossimi giorni infatti è in programma l'incontro decisivo con Massimo Ferrero, quello da dentro o fuori, che stabilirà se il tecnico resterà a Genova anche la prossima stagione. Il 'freddo' delle scorse settimane pare essersi sciolto, per i risultati e per le dichiarazioni del mister, che ha aperto ad una sua permanenza in blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero avrebbe già preparato una proposta e la presenterà a breve a Ranieri, a quel punto le soluzioni saranno due, 'sì' o 'no'. Il problema adesso non sembra principalmente economico. I due milioni a stagione di Ranieri godono di tassazione agevolata, impattano meno e il tecnico pare aver fatto capire, tra le righe, di non ritenere i soldi il problema principale.



La tematica fondamentale, adesso, pare essere quella delle prospettive future. Ranieri vorrebbe legarsi con contratti annuali, per non vincolare troppo ne sé stesso né la squadra, punta ad allenare ancora un paio di anni e vorrebbe togliersi qualche soddisfazione. Per questo motivo tenterà di capire le garanzie tecniche che il Viperetta potrà dargli, confrontandosi sugli obiettivi per la prossima annata.