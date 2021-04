Claudio Ranieri ostenta grande sicurezza e tranquillità in merito alla vicenda del suo futuro alla Sampdoria, ma i rapporti con il presidente MassimoFerrero, nei giorni scorsi, sembra si siano decisamente deteriorati. Le voci sugli incontri del Viperetta con nuovi tecnici, però, sono state particolarmente mal digerite dall'attuale allenatore blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX il martedì dopo Pasqua Ranieri si sarebbe sfogato con Quagliarella e con il direttore sportivo Osti, sentendosi ormai lontano dalla Sampdoria. Recentemente la dirigenza blucerchiata avrebbe lavorato per cercare di riavvicinare Ferrero e Ranieri, e un incontro sarebbe in programma il prima possibile. Difficile sia oggi, perché Ferrero arriverà a Genova nel primo pomeriggio, a rifinitura conclusa, e il ritiro all'Ac Hotel è facoltativo. Ranieri, ad esempio, dormirà a casa. Più probabile che il faccia a faccia si tenga martedì o mercoledì, durante la trasferta con il Crotone.



Allontanate le voci sul Valencia, sotto controllo di Mendes e con la società in vendita, anche lo scoglio economico sembra in questo momento meno complesso di quanto preventivato nelle scorse settimane. Ranieri vorrebbe continuare con la Samp, Ferrero invece pare di un altro avviso.