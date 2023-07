La Sampdoria nei giorni scorsi, durante le giornate milanesi di Radrizzani, dense di incontri e suggerimenti di mercato, aveva sondato con l'Inter il nome di Samuele Mulattieri. L'attaccante classe 2000 dell'Inter, reduce da un'ottima stagione in B con il Frosinone, era un nome interessante per i blucerchiati ma la trattativa sembra sfumata.



I contatti telefonici tra Radrizzani e Piero Ausilio, ds nerazzurro, non hanno avuto seguito perché Mulattieri è entrato nella trattativa tra l'Inter e il Sassuolo per Frattesi. Il giocatore, valutato dal club milanese sei milioni di euro, è uscito così dal radar blucerchiato.