La Sampdoria lavora per rinforzare la difesa. In orbita blucerchiata era entrato Gianmarco Ferrari del Sassuolo, ma nelle ultime ore si registra un rallentamento decisivo. Come riportato da Sky, a far saltare la trattativa il piano di ristrutturazione economica della società blucerchiata, che non consente al momento di investire sul mercato.