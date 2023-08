L'altra grande trattativa della, oltre a quella per Massimo Coda, coinvolgeva Roberto, centrocampista svincolatosi dall'Udinese sogno di mercato dei blucerchiati. Da tempo il club genovese ha presentato un'offerta al calciatore, che ha aspettato alcuni giorni prima di dare una risposta. Ora però l'argentino sembra più lontano da Bogliasco.Secondo Il Secolo XIX nelle ultime ore Pereyra avrebbe ripreso i dialoghi con la sua vecchia società, l'appunto, che a fine stagione gli aveva offerto un rinnovo. Non ci sarebbero però soltanto i bianconeri su di lui: El Tucu piace a. I friulani dal canto loro sperano di far leva sulla volontà, da parte del ragazzo, di rimanere in Serie A.