L'addio di Walter Sabatini ha lasciato una posizione vacante piuttosto importante in casa Sampdoria. La poltrona che fu dell'ex dirigente della Roma, e prima ancora di Daniele Pradè, attualmente è libera e si ipotizzava una sorta di casting in casa blucerchiata per sostituirlo. Nei giorni scorsi ad esempio era circolato con insistenza il nome dell'ormai ex dirigente del Chievo Verona, Giancarlo Romairone.



Dal litigio tra Sabatini e Ferrero in realtà sembra uscita rafforzata la figura di Carlo Osti, presente anche ieri all'incontro tra il presidente e Marco Giampaolo. Il ds blucerchiato si è ambientato ottimamente a Genova, dove lavora da oltre 6 anni, ed ha ancora un anno di contratto. Negli scorsi mesi Osti è stato a lungo corteggiato da varie società, ma ad oggi l'ex Atalanta e Lecce sembra fermamente intenzionato a rimanere alla Samp. Anzi, la permanenza di Osti potrebbe anche allontanare l'arrivo a Genova di Romairone: non è escluso che la Samp possa anche aumentare i poteri del dirigente di Vittorio Veneto, lasciando inalterato l'organigramma societario.