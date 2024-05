Sampdoria, si chiederà ancora Ghilardi al Verona. Pedrola...

La linea verde varata quest'anno dallaha messo in mostra giocatori interessanti e con ampi margini di miglioramento. L'annata 2003 in particolare ha prodotto prospetti interessanti come Danieleed Estanis. In difesa ad esempio Ghilardi ha disputato l'intero campionato da titolare. Il giocatore, arrivato in estate in prestito dal Verona, era approdato a Genova in prestito. Nell'operazione era stato inserito anche un obbligo di riscatto a carico della Samp, ma la clausola scattava soltanto in caso di promozione in Serie A. La circostanza non si è verificata, e Ghilardi dovrebbe quindi all'Hellas.

Adesso però il Doria secondo Il Secolo XIX potrebbe fare un, vero e proprio punto fermo di mister Pirlo. Con la Samp il centrale dell'Under 20 azzurra ha totalizzato 38 partite, rimanendo quasi sempre in campo per tutti e novanta i minuti. Il calciatore potrebbe crescere ulteriormente, la Samp ci crede e proverà a tenerlo.Chi dovrebbe rimanere teoricamente è Estanis. Il riscatto dal Barcellona è obbligatorio, ma Samp e blaugrana si confronteranno. Il Barça teoricamente infatti detiene il diritto di riacquisto sul talentino classe 2003, per capire il futuro di Pedrola però bisognerà prima sciogliere i dubbi in merito alle sue condizioni fisiche. Il calciatore deve recuperare perfettamente, e poi potrà essere importante per la Samp. Il Doria e i catalani dovranno quindi parlare per decidere il da farsi.