La trattativa che potrebbe portare Mikkel Damsgaard dalla Sampdoria al Brentford si è momentaneamente rallentata. L'operazione veniva data per chiusa da giorni, ma in realtà le parti devono ancora ufficializzare il trasferimento. Il motivo riguarda l'accordo tra il giocatore e il club, con l'agente del danese ancora impegnato nella contrattazione.



Al procuratore di Damsgaard, scrive Il Secolo XIX, non piace la clausola inserita dalla squadra di Premier che prevede la riduzione del suo ingaggio del 50% in caso di retrocessione, e sta trattando. La Samp nel frattempo spera: ha necessità dell'incasso della cessione del calciatore classe 2000 per dare respiro alle casse e fare mercato.