La Sampdoria è alle prese con la questione Karol Linetty, e con un rinnovo che sembrava ormai questione di giorni e invece pare destinato a complicarsi. Negli scorsi mesi, l'agente di Linetty Pakanowski e la Samp avevano iniziato a ragionare sul prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2021. La volontà comune delle parti era quella di arrivare ad una fumata bianca, tanto che da Corte Lambruschini avevano proposto un nuovo accordo a 1 milione netto a stagione, di fatto raddoppiando l'attuale stipendio di Linetty. Qui però sono iniziati i problemi, perché il procuratore del polacco avrebbe aumentato le sue richieste, arrivando sino a 1,3 milioni.



Secondo Il Secolo XIX si tratta di una cifra che la Samp non vuole pagare, e che sforerebbe anche il tetto salariale. È vero che un paio di anni fa a Praet venne concesso un rinnovo a 2 milioni netti, ma in quel caso la volontà comune era quella di arrivare alla cessione in estate, poi puntualmente concretizzatasi. Con Linetty invece il Doria vorrebbe tenere un'altra linea, fidelizzando il calciatore e trattenendolo a Genova. Lo stesso Linetty sarebbe favorevole a una permanenza alla Samp, ma la distanza sul rinnovo potrebbe generare una fase di stallo.



In caso si arrivasse a giugno con 12 mesi residui di contratto, le strategie di negoziazione della Samp in caso di cessione del calciatore potrebbero cambiare notevolmente. Si tratterebbe comunque di una plusvalenza, visto che i 3,1 milioni pagati a suo tempo dal Lech Poznan sono stati abbondantemente ammortizzati ma Ferrero si troverebbe in una posizione di svantaggio durante le eventuali negoziazioni.