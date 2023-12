Nei giorni scorsi si era diffusa a Genova, sponda Sampdoria, la voce di un possibile interesse per Pedro Mendes, promettente attaccante classe 1999 di proprietà dell'Ascoli. La trattativa però è sembrata da subito complicata. E le ultime indiscrezioni vanno proprio in questa direzione.



La società bianconera infatti sembra intenzionata a blindare Mendes sino a giugno. Il giocatore è stato decisivo in campionato per i marchigiani, trovare un sostituto all'altezza sembra particolarmente complesso e, soprattutto, l'Ascoli spera di poter monetizzare maggiormente a giugno, valorizzando ulteriormente il portoghese. Bisogna ricordare inoltre che i rigidi paletti per la Samp difficilmente permetteranno ai doriani di mettere sul tavolo la cosiddetta offerta irrinunciabile.