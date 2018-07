Mentre dalle parti di Corte Lambruschini devono vedersela con la possibile cessione di Duvan Zapata, la Sampdoria continua a seguire anche il mercato in entrata. Oltre al centrocampo e all'attacco, la dirigenza blucerchiata deve operare anche qualche ritocco in difesa, specie sulle corsie. In quest'ottica si inserisce il possibile colpo Junior Tavares.



Il terzino sinistro del San Paolo è entrato prepotentemente nel mirino di Walter Sabatini, che vorrebbe portare il classe 1996 a Genova. Il Doria quindi starebbe insistendo per accontentare il suo nuovo dirigente, e nel contempo consegnare a Giampaolo un nuovo giocatore su cui lavorare.



Secondo Sky Sport attualmente ci sarebbe soltanto un problema per Tavares, e riguarderebbe lo stato da extracomunitario del giocatore. La Sampdoria starebbe riflettendo per decidere se occupare subito il posto. In alternativa, il club blucerchiato potrebbe attendere ancora qualche tempo per decidere se sfruttare la casella libera con un altro innesto oppure dedicarla al brasiliano del San Paolo.