La Sampdoria guarda spesso in casa Napoli, e in particolare al pacchetto arretrato del club azzurro. A disposizione di Ancelotti ci sono parecchi giocatori che interessano i blucerchiati, alla ricerca di un difensore da aggiungere a Colley a Andersen dopo l'infortunio di Vasco Regini. Due sono i nomi più gettonati: quello di Vlad Chiriches, e quello di Lorenzo Tonelli.



Ieri De Laurentiis ha di fatto tolto dal mercato il centrale rumeno: "Mi serve", è stato il commento dell'imprenditore, ma la Sampdoria continua a lavorare per l'altro profilo, quello di Tonelli. Il difensore italiano è già stato allenato da Giampaolo ai tempi di Empoli, e l'allenatore doriano lo vorrebbe a Genova. Per questo motivo gli uomini mercato di Corte Lambruschini sono al lavoro con la dirigenza del Napoli: secondo Il Secolo XIX, la Samp starebbe lavorando per limare verso il basso le richieste di Giuntoli, arrivando sino a cifre ragionevoli prima di lanciare l'assalto definitivo a Tonelli.