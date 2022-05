Saranno Fabio Quagliarella, pronto a rinnovare fino al 2023, e Abdelhamid Sabiri, che presto sarà riscattato dall'Ascoli, i due punti di partenza della Sampdoria per la prossima stagione, che secondo La Gazzetta dello Sport dovrà incamerare fra i cinque e i dieci milioni di euro per allestire la nuova squadra. "Pianificazione" la parola d'ordine del CdA, che per recuperare i soldi necessari dovrà effettuare alcune (poche) mirate cessioni.