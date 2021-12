L'ufficialità di Carlo Osti reintegrato alla Sampdoria non c'è ancora, ma la società blucerchiata inizia a ristrutturarsi per capire come riorganizzarsi in seguito al rientro del direttore sportivo. L'obiettivo è quello di analizzare, nelle prossime ore, le future mosse in ottica mercato, anche per chiarire obiettivi, missioni e coesistenza tra Osti e Faggiano.



Il primo vertice del CdA di ieri non ha prodotto decisioni in merito. Molto probabilmente Osti assumerà la carica precedente all'allontanamento da parte di Ferrero, ossia quello di Responsabile delle Aree Tecniche. In sostanza, andrà ad affiancarsi nuovamente a Faggiano per condurre il mercato, anche se l'ultima parola spetterà al presidente Lanna e all'avvocato Romei, che ha la delega per la gestione sportiva e del mercato.