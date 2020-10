Antonio Candreva va verso il forfait per la prossima partita di campionato contro l'Atalanta. E' questo il responso arrivato dai controlli strumentali a cui il calciatore della Sampdoria si è sottoposto nella giornata di ieri dopo il riacutizzarsi di un problema a una cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra.



L'ex Inter si è fermato nell'allenamento di mercoledì e, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, in base alle valutazioni dello staff medico e del tecnico Claudio Ranieri si deciderà se rischiarlo contro gli uomini di Gasperini o preservarlo per averlo al top della condizione per il derby contro il Genoa del prossimo 1° novembre.