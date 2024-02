Sampdoria, si ferma di nuovo Kasami, Vieira non recupera. Per Ntanda distorsione al ginocchio

Ancora una volta da Bogliasco, centro di allenamento della Sampdoria, arriva un vero e proprio bollettino di guerra. I blucerchiati, che detengono il poco invidiabile record del maggior numero di infortuni in Serie B (ben 54, di cui 10 gravi, la seconda peggiore in graduatoria è lo Spezia, staccatissimo a 42 infortuni di cui 3 gravi) hanno ulterioremente aggiornata lo statistica in questi ultimi giorni, perdendo per strada il sorriso che aveva tiepidamente fatto capolino ad inizio settimana, quando si sperava in qualche recupero.



A fermarsi sono stati nuovamente Ronaldo Vieira e Pajtim Kasami, a cui si aggiunge la new entry Samuel Ntanda. Per Kasami, i problemi sono arrivati post Samp-Modena. Il calciatore ha accusato un risentimento al flessore destro, l'altra gamba rispetto a quella già infortunata tra dicembre e gennaio. Lunedì il giocatore è tornato in Svizzera, per farsi curare dal suo fisioterapista di fiducia, è rientrato a Genova per una risonanza e ieri è tornato a casa a Zurigo per una seduta fisioterapica. Salterà almeno due o tre partite, di certo non ci sarà a Pisa, dove mancherà anche Vieira. Il mediano è fermo per una lesione dal 3 dicembre, sembrava vicino al rientro ma ieri, scrive Il Secolo XIX, mentre lavorava con il preparatore Bulletti ha avvertito una fitta ad un tendine e si sarebbe fermato nuovamente.



Per concludere, ecco la situazione Ntanda, punta della Primavera aggregata alla prima squadra di Pirlo. Per il giovane attaccante, a seguito di una botta al ginocchio martedì in allenamento, dopo la visita del professor Mazzola si parla di 'lieve distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale'. Verrà valutato ancora la prossima settimana, ma salterà Pisa e Brescia.