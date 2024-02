Sampdoria, si ferma di nuovo Pedrola? Problemi muscolari per Stojanovic

La situazione del consueto bollettino di guerra dall'infermeria della Sampdoria continua ad avere i contorni dell'incredibilità. L'elenco dei calciatori acciaccati o indisponibili della formazione blucerchiata è davvero incredibile in questa stagione, e ciò sta portando la proprietà a ragionare anche su eventuali cambi all'interno dell'area sanitaria. Nel frattempo però la squadra di Pirlo continua a perdere pezzi: gli ultimi in ordine cronologico sono stati Ronaldo Vieira, che si è operato ieri a Londra per l'infortunio al tendine e resterà fuori fino al termine della stagione, Ricci - anche per lui campionato quasi finito - e ora i fari sono puntati su Estanis Pedrola e Petar Stojanovic.



Pedrola è assente da mesi, dopo l'infortunio e la ricaduta. Da qualche tempo si ipotizzava un suo possibile rientro a marzo, ma da ieri secondo Il Secolo XIX in casa doriana ci sarebbe un po' di attenzione sulle sue condizioni. Durante l'allenamento mattutino infatti Pedrola si è fermato, visto il pregresso è una situazione da gestire con attenzione. Problemi anche per Stojanovic: stando al quotidiano, l'esterno avrebbe accusato un risentimento a un adduttore.