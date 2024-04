Sampdoria: si ferma Gonzalez in allenamento, ma la sua presenza non è a rischio

35 minuti fa



Per la Sampdoria di Andrea Pirlo era atteso, in vista della sfida con il Palermo di domani, un recupero tra i giocatori disponibili molto importante per l'economia della squadra. Il rientro previsto era quello di Facundo Gonzalez, out lunedì con la Ternana per squalifica. Il centrale uruguaiano è stato uno dei giocatori cardine nella risalita blucerchiata, e per questo motivo ieri il club ha trattenuto il respiro quando il giocatore di proprietà della Juventus ha accusato un problema in allenamento.



Secondo Il Secolo XIX, Facundo Gonzalez avrebbe chiuso in anticipo la sessione di lavoro. La causa? Una forte botta al piede rimediata durante la mattinata di lavoro, incentratata su torelli, tattica e partitelle a pressione. In realtà, dal club non trapela grande apprensione in merito alle condizioni del ragazzo. Facundo sarà, salvo sorprese, regolarmente convocabile e anzi, è in pole per una maglia da titolare: l'idea di Pirlo è quella di riproporre il terzetto insieme a Ghilardi e al giovanissimo Leoni visto nelle ultime uscite.