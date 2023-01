Ripresa degli allenamenti in casa Sampdoria con brutte notizie in arrivo dall’infermeria per Dejan Stankovic. Sono addirittura tre i nuovi stop, a quelli già noti di Omar Colley e Abdelhamid Sabiri si aggiunge anche quello di Manolo Gabbiadini. Stop di almeno 15/20 giorni per il trequartista marocchino, mentre verranno valutati di giorno in giorno gli altri due giocatori.