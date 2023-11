La Sampdoria sperava di recuperare qualche alternativa in difesa durante la sosta per le nazionali, in vista della delicatissima sfida con lo Spezia, ma così non è stato. Anzi, i blucerchiati dovranno scontare alcuni infortuni ulteriori nel reparto, come ad esempio quello di Stojanovic, tornato nuovamente acciaccato dopo le gare di qualificazione agli Europei con la Slovenia.



Questa volta però il problema per il terzino ex Empoli non è muscolare, bensì legato ad un forte pestone preso in partita. La sua presenza con lo Spezia è a rischio. La Samp sperava poi di recuperare il lungodegente Murru, nei giorni scorsi aveva fatto filtrare ottimismo ma in realtà il giocatore non sarà disponibile domani, ed è a rischio pure per il Brescia. Anche Barreca sta convivendo con l'ennesimo acciacco muscolare: prima era stato all'addutore, ora accusa una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Dulcis in fundo, ieri si è fermato anche Ravaglia: il portiere verrà valutato in questi giorni, ma si parla di risentimento muscolare alla coscia sinistra.