Ancora lui, sempre lui: in queste giornate di mercato altrimenti piatto in casasi continua a parlare di Gregoire, che dopo l'inserimento di Gabbiadini dovrà sgomitare parecchio per trovare posto nell'attacco doriano. Per la verità ieri dalla seduta di allenamento è stato escluso Kownacki, ma non dall'intera sessione, come scritto da alcuni media polacchi, scatenando anche l'ira del giocatore , bensì solo dalla parte di esercitazioni tattiche. Da una parte c'erano Gabbiadini e proprio Defrel, dall'altra Quagliarella e Caprari. Una dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che in questo momento 5 attaccanti per il Doria sono di troppo.L'idea doriana inizialmente era quella di cedere Kownacki, che ha molto mercato tra Italia e estero. Ovviamente il club blucerchiato avrebbe cercato di trovare una soluzione in prestito, e non a titolo definitivo. La trattativa tra il polacco e il Fortuna Dusseldorf sembrava già ben avviata, tanto è vero che anche il suo agente si era esposto in maniera decisa nei confronti della squadra tedesca. E anche Giampaolo aveva dichiarato incedibile Defrel. Qualcosa però nelle ultime giornate sembrerebbe essere cambiato.Defrel è un giocatore che vanta parecchie pretendenti. In Italia lo vuole l'Atalanta, con Gasperini che sembra convinto di poter rivitalizzare la carriera del calciatore, partito benissimo in blucerchiato eppure uscito un po' dai radar nelle ultime giornate. Ma per l'attaccante francese vanno registrati numerosi interessamenti dalla Premier, in particolare dal'ereditando' però la formula del prestito sino a fine stagione dalla Samp.Ovviamente la Roma non è particolarmente soddisfatta del minutaggio a Genova di Defrel. I giallorossi speravano di rilanciare il giocatore, per poi venderlo a giugno ai blucerchiati - era arrivato a Genova in prestito oneroso con diritto di riscatto e non con obbligo - oppure ad eventuali altre società. Veder scivolare Defrel al quarto posto nella gerarchia degli attaccanti doriani lascia un po' di insoddisfazione nella dirigenza capitolina, che starebbe spingendo per una nuova sistemazione.La soluzione potrebbe anche incontrare il favore blucerchiato. In caso dovesse arrivare realmente un'offerta importante dalla Premier, lo stesso Defrel sarebbe incentivato a chiedere la cessione. Le parti in causa allora dovrebbero interrompere anticipatamente il prestito, per poi negoziare il suo trasferimento ad un'altra squadra. Ciò comporterebbe anche un piccolo ritorno economico per la Samp: i blucerchiati si vedrebbero restituire idi Defrel. Una soluzione, questa, che accontenterebbe praticamente tutti, ad eccezione forse di mister Giampaolo, che avrebbe voluto tenere il suo numero 92 ancora a Genova per sei mesi.