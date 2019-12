L'infortunio di Alex Ferrari ha acceso i riflettori sulla Sampdoria, e in particolare sul suo reparto arretrato. In attesa di capire se il club blucerchiato interverrà sul mercato però vanno registrate alcune candidature spontanee. Una, ad esempio, è quella di Matias Silvestre, giocatore rimasto molto legato ai colori blucerchiati dopo le quattro stagioni a Genova e attualmente libero dopo l'esperienza all'Empoli.



Silvestre si è allenato anche a Recco nelle scorse settimane, si è già visto al Ferraris e in questi giorni secondo Il Secolo XIX si sarebbe proposto alla Samp, per far sapere alla dirigenza di essere pronto a rientrare a Bogliasco ed aiutare la formazione di Ranieri. Da Corte Lambruschini, pur avendo apprezzato il gesto, avrebbero fatto sapere a Silvestre di voler dare fiducia per il momento a Murillo come centrale.