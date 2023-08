Caccia alla punta: la Sampdoria ha deciso, la priorità dei blucerchiati adesso è quella di un centravanti da consegnare a Pirlo. Il tecnico doriano ha tracciato l'identikit del giocatore necessario per completare il reparto: serve un giocatore italiano o già esperto del campionato, di categoria insomma. Uno alla Coda, sfumato all'improvviso. Per questo motivo la dirigenza sta sondando vari profili, come ad esempio quello di Bruno Petkovic, titolare della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata. Il giocatore ha un lungo passato in Italia: ha giocato con Catania, Varese, Reggiana, Entella, Trapani Bologna e Verona prima di tornare in patria. L'interesse per Petkovic, tra l'altro, è di lunga data: Legrottaglie lo segue da mesi.



Sul taccuino della dirigenza di Corte Lambruschini però ci sono anche altri nomi. Uno è quello di Gennaro Borrelli, più giovane rispetto a Pektovic (classe 2000) ma già al quinto campionato tra Serie B e Serie C, autore di sei reti l'anno scorso con il Frosinone. Un passaggio c'è stato anche con la Reggina che, a prescindere dalle decisioni sul suo futuro, sarebbe pronta a cedere Andrej Galabinov, 9 marcature con la maglia calabrese nel 2022-2023.