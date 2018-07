Dopo l'infortunio di Vasco Regini, la Sampdoria osserva il mercato dei difensori per consegnare un nuovo elemento a mister Giampaolo. Tra i nomi sondati dai blucerchiati c'è anche quello di un giocatore del Napoli, Lorenzo Tonelli, un calciatore che l'allenatore doriano aveva già allenato ai tempi di Empoli.



Secondo Sky Sport però la trattativa per Tonelli si sarebbe complicata a causa delle richieste di De Laurentiis. Il patron azzurro vorrebbe 1,5 milioni di euro per il prestito del classe 1990, inserendo poi un riscatto (possibilmente con obbligo) da 7-7,5 milioni. L'investimento complessivo per Tonelli sfiorerebbe quindi i 9 milioni di euro, cifra che la Samp non vuole investire in questo momento.