L'idea è suggestiva, e a qualche tifoso sui vari gruppi social legati al mondo Sampdoria era già venuta: "E se provassimo a riprenderci Patrik Schick, dato che a Roma non si sta ripetendo sui livelli genovesi?". L'idea ovviamente è suggestiva, e come spesso succede ha spaccato il pubblico blucerchiato nei vari 'Bar Sport' virtuali, che si è diviso tra chi lo accoglierebbe a braccia aperte e chi invece non gli perdona la fretta con la quale aveva lasciato Bogliasco due estati fa. La novità di oggi però è che il profilo del ceco è realmente uno di quelli al vaglio di Corte Lambruschini.



La Samp, per richiesta dello stesso Giampaolo, sta cercando un attaccante già formato, e stando a Il Secolo XIX i blucerchiati potrebbero riprendere in considerazione l'idea di riportare al Doria Schick, nel caso in cui la Roma decidesse di cederlo in prestito semestrale. L'opzione di ritornare per altri sei mesi in una realtà che conosce, e con un allenatore che lo ha già allenato, potrebbe rivelarsi una soluzione interessante per il centravanti classe 1996 venduto dalla Samp ai giallorossi il 29 agosto 2017, e bisognoso di rilanciarsi.