Torna d'attualità il nome di Massimo Ferrero per il Palermo. Il patron della Sampdoria già la scorsa estate era stato spesso accostato alla società rosanero, proprio nelle giornate calde per l'eventuale cessione dei blucerchiati. Alla fine, la vendita della Samp al gruppo Vialli, strettamente intrecciata con l'avventura di Palermo, non si era concretizzata ma ora l'interesse del Viperetta potrebbe riaccendersi.



Secondo Il Giornale di Sicilia ​l'imprenditore Tony Di Piazza, pronto a dimettersi dalla carica di vicepresidente dei rosanero dopo alcune tensioni con Mirri, avrebbe avuto contatti indiretti proprio con Ferrero. L'interesse dell'imprenditore romano sarebbe ancora vivo, anche se difficile da concretizzare.



L'ipotesi di un ingresso di Ferrero nel club siciliano andrebbe infatti in conflitto con le norme del Noif e con lo statuto della società, che recita "È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva e/o disciplina sportiva"