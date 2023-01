Uno dei giocatori più attesi in casa Sampdoria era il centrocampista Harry Winks. L'inglese, arrivato dal Tottenham in estate, per ora non ha ancora esordito in blucerchiato ma le sue condizioni migliorano e potrebbe a breve diventare disponibile per mister Stankovic. L'attesa è per le prossime tre gare, tra Fiorentina Empoli e Udinese secondo Sampnews24.com potrebbe tornare in campo.



Nel frattempo, la Sampdoria sta ridiscutendo con il Tottenham anche i termini dell'accordo dal punto di vista economico. L'idea sarebbe di accollare agli Spurs un'altra fetta del corposo ingaggio del giocatore.