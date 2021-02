Buone notizie per la Sampdoria e per Manolo Gabbiadini, che a circa due mesi dall'operazione per rimuovere un'ernia inguinale è tornato ad allenarsi parzialmente col gruppo. L'attaccante bergamasco, che ha disputato appena 107 minuti in campionato, spera di strappare la convocazione per la prossima partita contro la Fiorentina.