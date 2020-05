La giornata di ieri a Bogliasco, oltre che per il ritorno all'allenamento in gruppo, ha avuto anche un altro risvolto interessante. Al Mugnaini infatti si è rivisto anche l'avvocato Romei, vicepresidente della Sampdoria e braccio destro di Ferrero con cui si diceva ci fossero stati recentemente degli screzi.



Il dirigente ha fatto il suo ritorno presso il centro sportivo blucerchiato per salutare la squadra e mister Ranieri. Insieme a lui, scrive Il Secolo XIX, anche altri due componenti dello staff societario, ossia il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting della prima squadra, Riccardo Pecini.