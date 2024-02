Sampdoria, si sogna sempre un ritorno di Soriano: e c'è un indizio

Nel mercato degli svincolati c'è un giocatore che da tempo piace alla Sampdoria, e che era stato accostato ai blucerchiati già in estate. Oltretutto, si tratterebbe di un grande ritorno perché il giocatore in questione a Genova c'è già stato a lungo: parliamo di Roberto Soriano, centrocampista svincolatosi dal Bologna ma con lunghi trascorsi a Marassi. Proprio il Doria lo aveva portato in Italia, dalle giovanili del Bayern Monaco. Con la Samp Soriano è cresciuto ed è esploso, per poi trasferirsi al Villareal, al Torino e, per quattro anni e mezzo, al Bologna.



Da giugno Soriano è svincolato, e soprattutto è alle prese con il recupero dall'infortunio patito proprio durante l'ultimo anno della sua esperienza in Emilia. La Samp però potrebbe decidere di puntare nuovamente sul suo ex gioiellino, e ci sarebbe anche un indizio in merito al suo desiderio di rimettere piede in Liguria. Secondo Il Secolo XIX infatti Soriano sarebbe tornato a vivere a Genova. Giova ricordare che la compagna di Soriano è genovese, ma l'indizio ha ovviamente scatenato le fantasie dei tifosi della Samp, che vedrebbero di buon occhio il ritorno del loro ex capitano dopo quasi otto anni.