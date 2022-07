C'è una voce forte che circola a Genova in queste ore, relativa al nome di un possibile fondo americano interessato a rilevare la. Si tratterebbe del gruppo Cerberus, arrivato anche a formulare un'offerta non vincolante. Gli americani, però, non sarebbero gli unici interessati al club. Anche altre realtà, piuttosto variegate, si sarebbero mosse per il Doria.Sullo sfondo, continua a muoversi il nome di un nuovo possibile direttore sportivo. Si tratterebbe di Gianluca, ex Roma e Torino, fermo da qualche anno e desideroso di rientrare in pista. Il dirigente, secondo Il Secolo XIX,la questione. Petrachi è stato accostato a tanti club, a partire dai 'cugini' del Genoa passando per Bologna, Hellas Verona, Salernitana e Fiorentina. Si era parlato per Petrachi anche di estero, con Tottenham e il PSG, per il suo rapporto con Conte che avrebbe potuto portarlo con sé a Londra o Parigi.