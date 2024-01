Sampdoria, si torna a pensare a Maric per l'attacco

In estate a Genova, sponda Sampdoria, a lungo era circolato il nome di Mirko Maric per l'attacco. Il centravanti bosniaco, classe 1995, alla fine è rimasto al Monza ma ora sarebbe tornato di attualità per i blucerchiati, alla ricerca di un giocatore per completare il reparto.



Secondo Il Secolo XIX Maric, 236 minuti complessivi in questa Serie A e un gol contro il Cagliari, avrebbe mercato in Serie B perché sarebbe seguito anche da Spezia e Bari.