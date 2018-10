Da ormai qualche stagione la Sampdoria ha un pensiero fisso e costante per quanto riguarda l'attacco: si tratta dell'argentino Sebastian Driussi, centravanti che i blucerchiati seguono già dai tempi della sua esplosione al River Plate. Già due estati fa il club di Corte Lambruschini era stato vicino al calciatore, che però alla fine aveva scelto lo Zenit. Un copione che si è ripetuto pure durante l'estate 2018: la Samp lo aveva trattato a lungo, salvo poi veder sfuggire l'occasione. Driussi era rimasto allo Zenit anche perchè la moglie, incinta, aveva chiesto un po' di stabilità almeno sino al parto.



Oggi invece la figlia del calciatore classe 1996 è nata, e l'idea Sampdoria potrebbe riaprirsi per l'ex River. Secondo Renzo Parodi de La Repubblica il club blucerchiato starebbe pensando nuovamente all'attaccante per rinforzare il suo reparto avanzato, che attualmente può contare su Defrel, Quagliarella, Caprari e un involuto Kownacki. Driussi per il momento ha segnato 4 gol e servito 8 assist tra campionato e Europa League.