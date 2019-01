Il mercato della Sampdoria per il momento rimane bloccato, sia in entrata che in uscita. I blucerchiati dopo il colpo Gabbiadini si stanno concentrando su alcune operazioni minori, ma riflettono anche per il futuro e per alcune situazioni potenzialmente spinose. Ad esempio, il riscatto di Audero dalla Juventus.



Alcune voci provenienti da Torino e riportate da Il Secolo XIX parlano del Doria interessato ad anticipare il riscatto dell'estremo difensore cresciuto nelle giovanili bianconere. La Samp però vorrebbe pattuire uno sconto rispetto ai 14 milioni previsti. Le parti potrebbero trovare un punto di incontro attorno ai 10-12 milioni, anche se prima Corte Lambruschini dovrebbe trovare le risorse necessarie dal mercato. Servirebbe quindi prima almeno una cessione, ad esempio di Caprari, che potrebbe chiedere di andare a giocare di più considerando l'arrivo di Gabbiadini in attacco.