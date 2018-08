Per sostituire Vasco Regini, la Sampdoria è al lavoro su vari difensori di Serie A che possano sostituire eventualmente i centrali titolari Colley e Andersen. Uno dei profili monitorati da Corte Lambruschiniè quello di un giocatore che a Genova ricordano con grande affetto: si tratta di Andrea Costa, giocatore del Benevento in uscita dal club campano.



L'ex Empoli, arrivato alla corte di Vigorito a gennaio, potrebbe lasciare la squadra di Bucchi per continuare la sua avventura in Serie A. Secondo Il Secolo XIX Giampaolo - che lo conosce bene, avendolo allenato in Toscana - aveva già provato a portarlo alla Samp l'estate scorsa. Si tratterebbe di un'operazione low cost e che garantirebbe al tecnico un innesto già in possesso delle 'conoscenze' richieste dall'allenatore doriano.