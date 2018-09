La stupenda vittoria sul Napoli, e la prima partita giocata in casa dalla Sampdoria di fronte al suo pubblico, potrebbero avere anche altri effetti collaterali importanti per i blucerchiati e per i tifosi del club genovese. Il Doria infatti potrebbe decidere di cavalcare l'euforia post Napoli per riprendere la vendita degli abbonamenti, in modo tale da aggiungere ancora tessere a quelle già sottoscritte.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica non dovrebbe stupire l'eventuale scelta della società di riaprire la campagna abbonamenti sino al recupero con la Fiorentina, in programma il 19 settembre. La sensazione è che si possano facilmente aggiungere un centinaio di tessere a quelle già vendute, per il momento 17.007, cifra leggermente migliore di quella della scorsa stagione e che colloca la Samp subito sotto ai 'cugini' per numero di abbonamenti. Con l'obiettivo sorpasso nel mirino.