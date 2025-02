Sampdoria, Sibilli unica nota positiva a Bolzano: lo voleva già Faggiano, il retroscena

In casa, l'unica nota positiva nella pesante battuta d'arresto di Bolzano è stata la prestazione di Giuseppe. Il fantasista, arrivato a gennaio dal Bari, si è subito calato nella realtà blucerchiata, mostrando qualità tecniche e temperamento. Contro il Südtirol ha trovato anche il suo primo gol in maglia blucerchiata, confermando il suo valore.Sibilli era un obiettivo importante per diverse squadre nella sessione invernale di mercato. Lo avrebbe voluto nuovamente Luca D’Angelo, attuale allenatore dello, che lo aveva lanciato ai tempi del Pisa nel suo debutto in Serie B. Anche la Cremonese e la Salernitana avevano mostrato interesse, attirate dalle sue prestazioni nella scorsa stagione, quando fu protagonista nella salvezza del Bari.

A spuntarla, però, è stato il direttore sportivo della Sampdoria, Pietro Accardi, che aveva già iniziato ad apprezzarlo dai tempi di Pisa ed è riuscito a convincerlo ad accettare la proposta blucerchiata. La Sampdoria, in fondo, era nel destino del calciatore nato in provincia di Napoli. Secondo Il Secolo XIX anche Daniele, ex dirigente doriano, era un suo grande estimatore e avrebbe voluto portarlo a Genova già all’inizio della stagione poi culminata con la retrocessione in Serie B. Un incontro rimandato di qualche anno, ma alla fine avvenuto.