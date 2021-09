Per la prossima partita della Sampdoria sarà interessante capire quali saranno le gerarchie del centrocampo blucerchiato. A causa del problema alla schiena di Albin Ekdal in nazionale, infatti, D’Aversa ha scelto Adrien Silva di fianco a Thorsby per la gara con l’Inter, e la sua prestazione ha convinto l’allenatore doriano.



Le condizioni dello svedese verranno valutate ancora nei prossimi giorni, ma contro l’Empoli le chiavi del centrocampo della Samp potrebbero essere ancora affidate a Silva. Secondo La Repubblica il numero 5 è subito entrato in sintonia con D’Aversa, che sarebbe convinto di dare una nuova chance da titolare al portoghese.