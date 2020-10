Adesso è davvero chiusa la trattativa per Adrien Silva alla Sampdoria. Il centrocampista portoghese sarà un nuovo giocatore dei blucerchiati, tanto è vero che già oggi arriverà a Genova, sponda Samp.



Poco fa infatti il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà al club doriano per le prossime due stagioni. Atteso in giornata il suo arrivo nel capoluogo genovese.