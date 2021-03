La stagione vissuta sino a questo momento da Adrien Silva è stata caratterizzata da alti e bassi. Il centrocampista della Sampdoria ha alternato ottime prestazioni, ad altre uscite meno impressionanti. Comunque, il regista portoghese in questo finale di campionato avrà un obiettivo in più da inseguire.



Secondo Tuttosport, l'obiettivo del numero 5 blucerchiato è quello di tornare in Nazionale. Per conquistare un pass con ottica europeo, aggiunge il quotidiano, l'unica soluzione è giocare con maggiore continuità da qui al termine della stagione. Compito difficile, ma non impossibile per Silva che proverà in ogni modo a ricevere ulteriori stimoli da questo traguardo.