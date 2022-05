Sirene dall'estero per Colley e Thorsby. Secondo La Gazzetta dello Sport, sia il difensore gambiano che il centrocampista norvegese potrebbero lasciare la Sampdoria per accasarsi fuori dall'Italia, ma è praticamente certa anche la partenza di Supryaga e Sensi, così come quella di uno fra Audero e Falcone. I piani futuri della squadra blucerchiata, dunque, sono ancora tutti da definire: in dubbio anche Caputo, accostato alla Lazio che però sembra aver fatto un piccolo dietrofront.