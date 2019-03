La Sampdoria a giugno, al netto delle tante voci societarie che continuano a rincorrersi, sarà chiamata a sciogliere parecchi dubbi legati ai numerosi calciatori arrivati in prestito, con diritto o obbligo di riscatto, la scorsa estate. Le situazioni sotto la lente di ingrandimento sono cinque, e coinvolgono quasi tutti i reparti: in difesa ci sono Alex Ferrari, Junior Tavares e Lorenzo Tonelli, a centrocampo Riccardo Saponara e in attacco Gregoire Defrel.



Le certezze sono due: il riscatto obbligato di Ferrari per 4 milioni, e il fatto che Junior Tavares tornerà in Brasile, dove sarebbe potuto rientrare già a gennaio se la Samp avesse trovato l'accordo con il San Paolo. Situazione più ingarbugliata per gli altri tre invece. Ad oggi la permanenza pare molto improbabile, ma non per mancanza di convinzione da parte di Giampaolo o della società, bensì per una questione economica. Per riscattare Tonelli servirebbero 7,5 milioni, 9 quelli pattuiti per Saponara e 12,750 per Defrel. Il totale sfiora i 30 milioni, troppi per il Doria. La scorsa estate i blucerchiati avevano pensato di investire circa 13 milioni sull'attaccante della Roma soltanto in caso di exploit, cosa che fino ad oggi non si è verificata. Diverso ancora il caso di Tonelli, arrivato a Genova dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto dopo 20 presenze. Attualmente è a 13, con 10 partite ancora da giocare. Difficile che scatti l'obbligo, la Samp è contenta delle sue prestazioni ma secondo Il Secolo XIX non vuole investire 7,5 milioni per un giocatore di 29 anni che oltretutto ha uno stipendio pesante ereditato dal contratto in essere con il Napoli.



Discorso simile anche per Saponara, anche se in questo caso il discorso sembra legato maggiormente alla questione della continuità e delle condizioni fisiche. In questo campionato infatti il trequartista ha già saltato 7 partite, senza dimenticare che in quella posizione la Samp ha investito 10 milioni per Ramirez due anni fa, e che lì può giocare anche Caprari, valutato 12 nell'operazione Skriniar.