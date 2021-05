Prima della chiusura della stagione 2020 2021, la Sampdoria deve definire alcuni rinnovi importanti a livello dirigenziale e tecnico, necessari per programmare la stagione 2021-2022. Il club blucerchiato in particolare sta discutendo le situazioni del direttore sportivo Carlo Osti, del responsabile scouting Riccardo Pecini e dell'allenatore Claudio Ranieri.



Per Osti la situazione sembra abbastanza definita, non dovrebbero esserci particolari problemi, mentre per Pecini andrebbero definite alcune questioni programmatiche e di competenza, ma secondo Sampnews24.com non sarebbe nulla di insormontabile. Per quanto riguarda Ranieri, il tecnico ha già detto di essere disposto ad accettare qualunque programma per il prossimo campionato, ma resta da sciogliere il nodo ingaggio.